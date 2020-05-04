قيادي بالحرية والتغيير يبدي استعداده للمساهمة في علاج شو تايم من تعاطي المخدرات ويحذر من استهداف شباب الثورة





كتب القيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ محمد ضياء الدين فجر يوم الإثنين على حسابه بموقع فيسبوك (شو تايم بالصدفه إطلعت على لايف لشوتايم، حزنت جدا لما وصل إليه هذا الشاب، إعترف بإستعماله لحقن وحبوب مخدره، وكان واضحا لكل من تابع اللايف انه كان في حالة غير طبيعيه، أعتقد أن هناك جهه إستهدفت هذا الشاب بطريقه ممنهجه لتدميره) .

وأضاف محمد ضياء الدين وهو يتحدث عن الناشط إبراهيم المشهور ب شو تايم (شو تايم شاب قدم الكثير للثورة السودانية..

علينا الآن أن نمد له آيدينا حتى لا ينهار بشكل كامل. أنا على إستعداد للمساهمه في علاجه عن طريق جهات متخصصه.أرجو من المقربين إليه إقناعه بالعلاج. والاتصال بي في الخاص).

واضاف ضياء الدين بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (كما أرجو من الثوار مراعاة الظرف الإستثنائى الذي يمر به، بعدم استفزازه أو الإساءه إليه. علاج شو تايم واجب علينا كلنا. ختو في بالكم ، من إستهدف شو تايم يمكنه إستهدف الكثير من شباب الثوره..

أضبطوا هذه العصابه..خليكم واعيين يا شباب).

الخرطوم (كوش نيوز)

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