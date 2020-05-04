مناوي: وجود البعثة الأممية مهم جداً لتنفيذ اتفاق السلام





شدد رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي على أهمية وجود البعثة الأممية التي طالب بها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، قال مناوي في حوار لـ(الجريدة) ينشر لاحقاً :أهمية البعثة تكمن في دورها المساعد لتنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع، من خلال الدعم اللجوستي الذي ستقدمه في هذا الصدد وكذلك في عودة اللاجئين والنازحين، ودعا مناوي إلى فتح منبر جوبا لإدخال أكبر كتلة من حركات الكفاح المسلح لبداية حقيقية لعمل سياسي كبير، والاستعداد لانتخابات من أجل تغيير شامل وجذري.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة

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