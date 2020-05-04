مسار الوسط :المجلس السيادي منقوص بتهميش الولايات الوسطى من المشاركة في عضويته





حمل محمد عبد الرحمن المشرف الناطق الرسمي باسم مسار الوسط قوي الحرية والتغيير بتجاهل الحقوق الإنسانية والسياسية لا أكثر من ١٦ مليون مواطن سوداني في ولايات وسط البلاد من أن يكونوا جزء من مجلس السيادة مطالباً بتخصيص مقعد لأبناء الوسط في المجلس السيادي

وأوضح في تصريح ل(أول النهار) أن ذلك يعتبر سيادة منقوصة بحيث انها لاتمثل كل أبناء الوطن

ونبه الى ان جميع أقاليم السودان ممثله في السيادة في ظل غياب أبناء الوسط متسائلا لماذا تم التغييب ؟

وقال انه تم تنصيب الأستاذة عائشة موسي في كرسي الوسط وهى من كردفان وبالتالي تصبح كردفان ممثله بمقعدين في السيادى وعدد في مرات يتم تكليف كل من صديق تاور وعائشة موسي من المجلس السيادي للإشراف على الوسط وهذا الأمر يكشف الخلل والاستخفاف بإنسان الوسط في تمثيل ذاته وهذا إقصاء من نوع غريب وخداع ونفاق علي إنسان الوسط يجب أن يعالج .

الخرطوم :فاطمة رابح

صحيفة أول النهار

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