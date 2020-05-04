لاول مرة منذ عقدين سفير للسودان فى واشنطون





تم قبول ترشيح اول سفير للسودان بواشنطون وذلك لاول مرة منذ عقدين ونيف، حيث أعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها موافقة ادارة الرئيس دونالد ترامب على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك زار الولايات المتحدة ليعلن بعدها وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو في ديسمير 2019 ان الولايات المتحدة والسودان سيتبادلان السفراء للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين واتى الإعلان ابان زيارة رئيس الوزراء حمدوك الاولى لواشنطن عقب ادائه القسم رئيسا للوزرء يعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة في الاطاحة بنظام الانقاذ.

وقالت وزارة الخارجية في تعميم صحفي اطلعت كوش نيوز نسخة منه إن الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من 23 بسبب سياسات العهد البائد.

واكدت الخارجية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة شعبنا الثائر من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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