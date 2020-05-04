رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات إقتصادية





اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الأثنين، عدد من القرارات الإقتصادية، إستنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م، وقرار مجلس السيادة رقم (274) لسنة 2020م،وبناء على مخرجات إجتماع اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية.

وجه حمدرك بإنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي، و الغي نسبة الـ(10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.

كما قرر رئيس الوزراء إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية، فضلاً عن تحديد نسبة (10%)من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.

كما سمح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب، بجانب إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.

.

ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات(شؤون مجلس الوزراءو المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والتجارةوالداخليةوالحكم الإتحادي)وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

السوداني

شارك الموضوع :





