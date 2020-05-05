فصل موظف بتلفزيون السودان بث أذان المغرب قبل مواعيده في رمضان





فصل المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد، الموظف بالتلفزيون محمد داؤود كودي، على خلفية مسؤوليته عن بث أذان المغرب قبيل مواعيده خلال الأيام الماضية في شهر رمضان.

وتحصل “باج نيوز” على خطاب بتاريخ “28/4 2020″ ممهور بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد، قال فيه :” إنه بناءً على خطاب مدير الإدارة العامة للعمليات الفنية، الذي أكد فيه أنك قمت ببث الأذان قبل مواعيده خلال ورديتكم المسائية بتاريخ 24/4 /2020 مما عرض التلفذيون للإنتقادات”.

وأضاف “بناءً عليه تقرر إنهاء خدماتكم اعتباراً من 28/4/ 2020 وذلك استناداً على نص المادة 33/ب من قانون العمل لسنة 1997”.

الخرطوم: باج نيوز

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