مصدران مسؤولان: اتجاه قوي لرفع حظر التجوال الشامل في الخرطوم





كشف مصدران مسؤولان أن هناك اتجاه قوي لدى الحكومة الإنتقالية في السودان لرفع حظر التجوال الشامل في الخرطوم، وسيتم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع خاص للجنة الطوارئ قبل يوم 8 مايو الجاري .

وقال المصدران في تصريحات لصحيفة كوش نيوز، مساء الإثنين (الإجراءات المتبعة حالياً لم تساهم في نقص عدد الإصابات بفيروس كورونا بل زادت الحالات بعد فرض الحظر الشامل، ندرس إجراءات ترفع الحظر الشامل بالخرطوم بالكامل للفترة النهارية بالإستفادة من تجارب دول حولنا مع مراعاة التباعد الجسدي ومنع التجمعات وتفعيل الإحتياطات اللازمة).

وكشف مراقب سياسي بضرورة إلغاء الحظر الشامل خصوصاً البلاد تتجه الأن لإنهيار صحي شامل وبوادر إنهيار إقتصادي، بسبب الطريقة التي تم بها تنفيذ الحظر مثل إيقاف المواصلات العامة وإغلاق الكباري، مما أعاق تنقلات الكوادر الطبية والمساعدة (حتى عمال النظافة في المستشفيات لم يستطعوا الوصول لمكان عملهم)، وأضاف المراقب الذي فضل عدم ذكر إسمه لكوش نيوز (إغلاق البنوك في السودان سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم بقصد مكافحة جائحة كورونا).

وكشفت تقارير لحماية المستهلك ومصادر أخرى عن تدهور غير مسبوق في قطاع الثروة الحيوانية حيث تم ذبح أبقار الحليب بسبب أن أصحابها باتوا عاجزين عن إطعامها، وكذلك خسائر فادحة للقطاع الزراعي خصوصاً الفواكهة والخضروات، بسبب إغلاق العديد من الأسواق التي تصرف منتجاتهم.

وسبق أن أعلنت السلطات السودانية، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداءا من السبت 17 أبريل 2020، وذلك لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد،وكذلك في الرابع والعشرين من شهر مارس 2020 فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في جميع مدن السودان. .

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان فجر (الإثنين)، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.

الخرطوم (كوش نيوز)

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