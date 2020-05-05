جهاز المغتربين: مشروع لنظام إلكتروني يربط تحويلات المغتربين بتأشيرة الخروج





كشف مكين حامد تيراب الأمين العام الجديد لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن مبادرة بين جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي لتهيئة البيئة المثالية لتحويلات المغتربين وإعادة الثقه بين المغترب والدولة في الفترة المقبلة، جاء ذلك اليوم الإثنين لدى لقائه بمكتبه ممثلي الصرافات.

وإستعرض الإجتماع بحسب (سونا) مشروع النظام الإلكتروني الذى يعمل على ربط تحويلات المغتربين بتأشيرة الخروج وغيرها من المعاملات عبر بطاقه ذكيه وتطبيق يعمل بنظام النطاقات لتغطية كافه خدمات المغتربين بالتنسيق والتعاون مع شركة سايبر وشركة ريمتت.

وبحث اللقاء عدد من التحديات التى واجهت الصرافات فى المرحلة السابقة بالإضافة إلى إمكانية إعادة توظيفها فى تحويلات المغتربين وتوسيع شبكه المراسلين فى الخارج وتحقيق المزيد من المرونة تجاه تحويلات المغتربين بالتفاكر مع بنك السودان المركزي.

صحيفة السوداني

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