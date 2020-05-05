دكتورة شادية: شكرا اكرم على إثباتك كل يوم انك لا تصلح تكون مدير مكتب ناهيك عن وزير





(إلى السيد اكرم وزير الصحة ..

ننبهك إلى ان هناك أمراض قاتلة أخرى يعاني منها المواطن السوداني ولا يجد لها علاج بسبب إغلاق المستشفيات أو رفض استقبال الحالات بسبب الكورونا ونتيجة لسوء التخطيط والإعداد .. مثل مرضى غسيل الكلى ..

نرجو منك عاجلًا الانتباه لهذه الكارثة وحلها بأسرع ما يمكن) .هذا ما كتبته دكتورة شادية عمر وأضافت التدوينات التالية.

(يمكنك تخصيص مراكز صحية بعينها في كل مدينة توفر لها الطاقم الطبي لتكون فقط في خدمة مرضى الكورونا والعزل لتقوم بقية المستشفيات بعملها. الناس في ضيق).

واضافت شادية بحسب ما نقل عنها محرر النيلين (أكرم قال ما تدخلوا .. بأسلوبه الفظ الفج الذي ليس فيه ذرة أدب ولا احترام لشعب أتى به إلى كرسي السلطة .. وبدون ان يقدم لهم حلول ولا مساعدة .. لكن ليكن لك في من سبقك عبرة .. والزمن وإن طال سيأتي وقت الحساب).

وعلقت الدكتورة شادية عمر على خبر صحيفة اليوم التالي (قررت معامل أميفارما للأدوية التوقف عن العمل بجميع مراكزها وإيقاف العمليات الإنتاجية والتسويقية خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار أصدره وزير الصحة الاتحادي بالرقم 14 لسنة 2020 وألغى فيه تسعيرة الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم في أبريل الماضي إلى حين وضع منهجية لتسعير الدواء كما جاء في بيان الوزير، من جهتها أعربت شركة أميفارما عن أسفها لقرار التوقف عن تصنيع الدواء، معللةً إياه بأنه مفروض عليها بأمر وزارة الصحة).

وكتبت على حسابها الرسمي بموقع فيسوك .. ما عرفت ذاتي أقول شنو وأضافت (شكرا اكرم على إثباتك كل يوم انك لا تصلح تكون مدير مكتب ناهيك عن وزير).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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