وكيل الإعلام: مسألة تمديد فترة الحظر او رفعه ستخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة





توقع الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام تمديد ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، لفترة اخرى سيتم الاعلان عنها في وقتها

واضاف الرشيد في المنصة الاعلامية حول جائجة كرورنا مساء الثلاثاء ان مسألة تمديد فترة الحظر او رفعه ستخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة باعتبارها هي التى تعطي الرأي الاساسي في هذا الموضوع وبعد ذلك تأتي الآراء الفنية الأخرى لتعزز قرار وزارة الصحة ومن ثم يتم الاعلان قبل نهاية الموعد المحدد للحظر في التاسع 9 مايو الجاري.

واعلن عن تغطية احتياجات البلاد من الوقود حتى منتصف شهر يونيو القادم، مؤكدا حرص الحكومة على توفير احتياجات السودان من الوقود معربا عن امله في انتهاء أزمة الصفوف امام طلمبات الوقود وقال ” اننا استمعنا خلال الايام الماضية الى تقرير من وزارة الطاقة الذي اكد ان هذه الأزمة في طريقها الى الانقشاع وان هناك كميات اضافية من الوقود قد بدأت فى الوصول” لافتا الى تراجع ازمة الغاز واردف بالقول ” لم يعد هناك الكثير من الصفوف للحصول على الغاز”

وفيما يتعلق بأزمة الخبز قال الرشيد ” انه لم تعد هناك صفوف ولا ازمة فى الخبز ” مؤكدا ان التجمعات قلت وسط المواطنين بشكل كبير بعد انقشاع ازمة الخبز

وعبر عن سعادته بالتحسن الذى طرأ فى تعامل المواطنين مع الاجراءات التى اتخذت للحد من كورونا وقال ” نحتاج الى مزيد من الجهد والانضباط من قبل المواطنين والتوعية في هذا الصدد للخروج من هذه الجائحة باقل خسائر ممكنة.

الخرطوم فى 5-5-2020 (سونا)

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