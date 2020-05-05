نشطاء فيسبوك لدكتور أكرم: منك لله يا فاشل تسببت في وفاة عمي.. ناشط سياسي لا يصلح كوزير





أثار وزير الصحة دهشت المراقبين بتناوله على الهواء لمشكلة أسعار الدواء وإغلاق مصانع بسبب تدخله بإلغاء التسعيرة التي تم الإتفاق عليها مع وزارة الصحة عبر مجلسها المتخصص، مما هدد الأمن الدوائي في السودان.

وتأسف وزير الصحة الاتحادي د. اكرم علي التوم يوم الثلاثاء من خلال المنصة الاعلامية بجائحة كورونا على اغلاق مصنع اميفارما للأدوية أبوابه احتجاجا على قرار الوزير بالغاء تسعيرة الدواء التي اعلنتها شركات الأدوية، ودخل في تفاصيل لا يمكن لأي مسؤول حكومي في العالم من مناقشنها على الهواء) .

وكتبت الدكتورة شادية عمر الناشطة على مواقع التواصل على حسابها الرسمي بموقع فيسوك تعليقاً على تخبط وزير الصحة في مسألة الدواء (ما عرفت ذاتي أقول شنو وأضافت..شكرا اكرم على إثباتك كل يوم انك لا تصلح تكون مدير مكتب ناهيك عن وزير).

وأضافت دكتورة شادية (الردحي والمطاعنات لا تليق بوزير .. من اصدر قرار السماح بساعات يطلع فيها المواطنين يقضوا اغراضهم لما اصدر القرار أنت ما رفضته ومشيتو .. وأنت عارف حظر كامل لن يجدي وغير مستطاع .

كلام البشير وفعلنا و تركنا وفلان كان مع الكيزان وعلان قال دي أمور خليها للجداد الإلكتروني بتاع قحت بظبطوها ليك ..أنت خليك بروفيشنال

ملحوظة مهمة: يا تلبس الكمامة يا تقلعها .. لان البتعمل فيهو ده ما بروفيشنال (انصحك ما تلبسها لان وزير الصحة في بيرطانيا ما قاعد يلبسها).

وكان وزير الصحة في نفس المؤتمر الصحفي وهو يرد على الإستشاري الذي انتقد اغلاق المستشفيات في وجه المرضى ومعاناتهم بحسب مشاهدة محرر النيلين لفيديو المؤتمر الصحفي (اتحدى أي واحد فيهم من ناس النظام الفات يورينا أنه كان بعمل في شنو لمن الناس كانوا ثوار وبيموتوا في ميدان الاعتصام، وأتحداه ووزرائه الكان بيدين ليهم بالولاء وعمر البشير بتاعه كان بيعمل في شنو قصاد الوباءات دي).

وبسبب تصريحه أعلاه تلقي د. أكرم إنتقادات واسعة على السوشال ميديا منها عبر تعليقات مختلفة منها.

Rehab Al Araki

(بالإضافة .. ذكر اسم الرئيس السابق عمر البشير كذا مرة وتحدث باسم الحكومة ..

وتحدى الحكومة السابقة ان يكون لها تعامل افضل مع الوبائيات مما يفعل هو الآن.. و هو عمل شنو أساسا ..؟

يتحدث وكأن الحكومة السابقة أمامه.. حديث سياسي لا يمت للمهنية بصلة .. كوزير صحة ليس من اللياقة والكياسة ان يفرق بين مواطنيه ..

كما قال الوليد مجاملة .. نصف كفاءة).

Ala Eldeen Mustafa

انا عمي اتوفى بسبب الفاشل دا لافين بيه عشرة مستشفيات وهو عندو جلطة والمستشفيات كلها مقفلة ولا ماعندهم اصطاف لحدي ما مات لينا في العربية منك لله يا أكرم وكل مسؤل في البلد دي. قمة الألم والعذاب تشوف زول عزيز عليك وهو بموت قدامك وانت ماقادر تعمل شي.

Ali Abdalla

شنو العلاقة بين التواجد في ميدان الاعتصام والضرر المترتب على الإغلاق بعدين معقول ده منطق وزير افترض الاقتراح ده من زول معارض الحكومة وحاسي بمعاناة المواطن.

إبراهيم الشريف

هو زاتو كان بعمل فى شنو البسمع كده يقول كان ماسك ليهو ترس زى مابقولو

بدل يناقش و بطريقة عملية وبالدليل والمنطق العلمى

لكن فى شيوعى عندو فهم يا استاذ.

الشفيع ودالهميم السوداني

الزول ه ناشط ليس الا وهناك فرق بين النشطاء والسياسيين

ولازم يحشر البشير والثوره وروح الثوره في بيان منتظرنو ناس ماعندهم شغله بي سياسه ولاغير

يعني الناس دي بقت زي الطالب البقولو لي اكتب انشا في موضوع لازم يحشر ليك الجمل سفينه الصحراء ويتحمل العطش في اي موضوع

هكذا هم هوانات قحت وشطائهم المعلوليين).

Mohammed Awad

دا أسوء وزير مره علي وزارة الصحة .. دا ناشط سياسي ليس الا .. لكن ان تتصور لم يقم بزيارة تفقدية لأي من مستشفيات السودان الا مرة واحدة زار مستشفي فضيل لمصابي احدي التظاهرات .. فعلا كلام دكتور طارق الهادي حقيقي وان اختلفنا معه في توجهه السياسي لكنه طبيب لا يشق له غبار في مجاله ..

Idriss Ali

وزير الصحة فقد المنطق مسكين. انت وزير الصحة يعني دكتور والله انك أسأت لمهنة الطب… ولا تنسي ياوزير انت علي الفضائيات…. الأسلوب ياوزير… لقد فقدت القاعدة الشعبية.. أو أنك تريد أن تجعل الناس تكرهك لغرض في نفس يعقوب… انت بتعك يا دولة الوزير…. الأسلوب خير وسيلة تعبر بها عن شخصك.. وانت الحمدلله وصلت لنا الرسالة..(( مشكلتنا كشعب اننا لا نتعمق ونسبر غور الأمور…. تيقظوا وتمعنوا)) . شكراً..

Alaa Goor

دا كلام النشطاء البسطاء الجهلاء

الزول دا ما قادر يفهم بأنه وزير اتحادي و ليس ناشط في الحقل الصحي …

قحت نكبة ونكسة السودان

انت اكمل الباقي.

معتصم موسي سعيد أبوجارنده

قمة الانحطاط كلام مؤلم جدا لما يطلع من زول مسؤول عن الصحه يدل علي شخص غير محترم وفي اصرار علي الخطأ والتمادي فيه هذا الرجل بعاني من مرض نفسي.

وسبق أن حذر إستشاري الجهاز التنفسي وطب الطوارئ والاستاذ الجامعي د.طارق الهادي وهو بعمل بالسلاح الطبي ومستشفي علياء من خطورة الأوضاع بالمستشفيات، واصفاً الوضع بالكارثي .

وقال استشاري الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي بامدرمان، (أن هناك كارثة وجريمة تحدث في القطاع الصحي، في ظل عدم استقبال مستشفيات الخرطوم للمرضى، والناس بتموت في الإسعافات مضيفاً: أن اعداداً من المرضى أصبحوا يتجولون بين المستشفيات الحكومية والخاصة ولايتم استقبالهم).

وارسل د. طارق استغاثة عبر مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الإجتماعي، قائلاً مايحدث الآن منكر وحرام، ومصيبة وكارثة وجريمة، في غياب أي مسؤول مهتم بما يحدث.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الساخطة على وزير الصحة في السودان حيث قال الناشط فارس أنور (أكرم سخر أولاً من فيروس كورونا ثم أثبتت الأيام أنه غير جدير بالمنصب وفشل فشلاً زريعاً في إدارة الأزمة).

وأضاف فارس ( دكتور أكرم وزير الصحة الملقب بأكرم شو مجرد ناشط سياسي يفتقد للخبرة ولا يستحق أن يبقى في منصبه ساعة واحدة، اكرم شو هو من تسبب في انهيار المنظومة الصحية في السودان).

وإعتبر البعض فيديو الطبيب نعي مبكر لحكومة حمدوك مع تدني شعبيتها وأن هنالك ثورة شعبية قادمة ستطيح بحكومة الحرية والتغيير وتدخلهم السجون جراء فشلهم غير المسبوق في إدارة الدولة السودانية.

وحذر كتاب رأي وخبراء من إنهيار كامل للنظام الصحي في السودان وكذلك تدهور غير مسبوق في الوضع الإقتصادي بسبب إجراءات حكومة الحرية والتغيير ومنظرها في المجال الصحي أكرم وحملوهم المسؤولية الكاملة للأرواح التي تزهق يوميا بسبب فشلهم في جميع الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين

وقال من قبل العديد من المراقبين أن حكومة الحرية والتغيير تستغل جائحة كورونا لأغراض سياسية بحتة بعد أن وصلت البلاد لمراحل صعبة من نقص الوقود والسلع الإستراتيجية، لذا جاءت بفكرة خبيثة لحظر شامل لم تطبقه أي دولة في المنطقة وخير مثال ما فعلته مصر من محاصرة الجائحة دون تطبيق الإجراءات التي تمت في السودان.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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