مسؤول يطالب بحذف القرآن من مناهج الأطفال.. وسودانيون يطالبون بإقالته

طالب سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.

واتهم سودانيون القراي “بمعاداة الإسلام” ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.

وطالب بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.

ابن محمد @ibnmohmed48 ماذا تنتظرون من رجلٍ رفع رأية الحرب مع الله وتذكروا بأن الله لايعاقب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة.#إزالة_القراي 2 Twitter Ads info and privacy See ابن محمد’s other Tweets

وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جدلا في السودان، إذ يعد القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.