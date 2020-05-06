مسؤول يطالب بحذف القرآن من مناهج الأطفال.. وسودانيون يطالبون بإقالته

واتهم سودانيون القراي “بمعاداة الإسلام” ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.
أيؤتمن مثل هذا الدعي على تعليم أولادنا وبناتنا
إخسأ أيها القراي فلن تعدو قدرك #إزالة_القراي
وزير مناهج حمدوك وقحت الشيوعي العلماني يقول شعار لا اله الا الله هوس ديني #ازالة_القراي
وطالب بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.
#جماعة_أنصار_السنة_المحمدية #السودان بيان من أمانة الإعلام بالجماعة حول تصريحات مدير المركز القومي للمناهج
#إزالة_القراي الخطوة الأولى للحفاظ على ثوابت الدين والعقيدة في قلوب أبنائنا وبناتنا من أن تمس بسوء ..
ماذا تنتظرون من رجلٍ رفع رأية الحرب مع الله وتذكروا بأن الله لايعاقب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة.#إزالة_القراي
وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جدلا في السودان، إذ يعد القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.