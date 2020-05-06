النيلين
سياسية

مسؤول يطالب بحذف القرآن من مناهج الأطفال.. وسودانيون يطالبون بإقالته

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طالب سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.

واتهم سودانيون القراي “بمعاداة الإسلام” ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.

عابر سبيل@oelsadig

أيؤتمن مثل هذا الدعي على تعليم أولادنا وبناتنا
إخسأ أيها القراي فلن تعدو قدرك

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Shima Mahmoud@ShimaMahmoud10

وزير مناهج حمدوك وقحت الشيوعي العلماني يقول شعار لا اله الا الله هوس ديني

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وطالب بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.

جماعة أنصار السنة@AnsarAlsuna

بيان من أمانة الإعلام بالجماعة حول تصريحات مدير المركز القومي للمناهج

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عبدالرحمن الشريف@abushrief59

الخطوة الأولى للحفاظ على ثوابت الدين والعقيدة في قلوب أبنائنا وبناتنا من أن تمس بسوء ..

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ابن محمد@ibnmohmed48

ماذا تنتظرون من رجلٍ رفع رأية الحرب مع الله وتذكروا بأن الله لايعاقب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة.

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وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جدلا في السودان، إذ يعد القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.

المصدر
الجزيرة
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