صديق يوسف يعتذر عن قبول ترشيحه لعضوية المجلس الاعلى للسلام





أعتذر القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف لرئيس المجلس السيادي عن قبول ترشيحه لمنصب عضو بالمجلس الاعلى للسلام وقال يوسف في الخطاب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه كان موقفي منذ اعلان تشكيل المجلس هو الاعتراض عليه من منطلق انه مخالف للوثيقة الدستورية التي تنص علي تشكيل مفوضية للسلام لأن قرار التعيين شمل قرار تشكيل مجلس السلام تعيين مقرر له كما عين رئيسا للمفوضية حتي قبل صدور قانون لها حتي الان.

وبرر رفضه للمنهج الذي اتبع لمعاجة قضية السلام باتخاذ منحي المسارات وتجزئة عملية السلام.

فضلا عن أن قرار توسيع المجلس الذي كون بموجب المرسوم الدستوري رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اتخذ وبعد مرور اكثر من ٥ اشهر عقد المجلس ١٩ اجتماع واستمر في قيادة عملية السلام . ثم صدر قرار باضافة ٩ ممثلين لقوى الحرية والتغيير وبعد التوقيع علي عدة برتوكولات لمسارات مختلفة.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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