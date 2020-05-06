مفرح: 60 حالة من مصابي كورونا انتقلت اليهم العدوى من المساجد





قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح ان 60 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد انتقلت اليها العدوى من مساجد وفقا لتقارير التقصي المجتمع لوزارة الصحة السودانية. وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مقابلة بحسب صحيفة صوت الأمة ان قرار تعليق الصلوات في المساجد اتى بعد فتوى من وزارة الصحة الاتحادية والترتيبات الاحترازية للحد من الجائحة والتي تشدد على اهمية التباعد الاجتماعي وأمر تم تطبيقه في العديد من الدول الاسلامية كالسعودية ومصر وتركيا.

وقال مفرح ان قرار تعليق الصلاة في المساجد بولاية الخرطوم مستمر مع الحظر الشامل وتمت مخاطبة المساجد التي لم تلتزم بالقرار فيما سيتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية في حق المساجد التي لا تلتزم بالتوجيهات مضيفا:”العلماء افتئوا بان حفظ النفس يسبق الدين في مقاصد الشريعة فلا قيام للدين دون النفس، والصلاة في المنازل امتثالا للسنة النبوية في مثل هذه المواقف”.

الخرطوم: كوش نيوز

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