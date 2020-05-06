الآلية الاعلامية المشتركة تلتقي مديري القنوات التلفزيونية





ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع الآلية الاعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية مع مديري القنوات التلفزيونية السودانية .

واكد عضو الآلية الاعلامية المشتركة الاستاذ ماهرابوالجوخ، في تصريح صحفي، ان الاجتماع استمع الى تنوير حول الاجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ المصفوفة، مضيفا ان الاجتماع تناول اداء المؤسسات الاعلامية والقنوات التلفزيونية والمعوقات التي تواجهها .

واضاف ماهر ان الآلية الاعلامية المشتركة اكدت لمديري القنوات حرصها علي تمليك الحقائق والمعلومات وخلق قنوات تواصل مع القنوات التلفزيونية السودانية بغرض تمليك كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بسير وتنفيذ المصفوفة .

وقال ماهر ان الاجتماع لا يهدف الى فرض توجهات محدده علي القنوات التلفزيونية ولكنه ياتي في اطار التشاور والتداول حول الاراء وتمليك المعلومات لهذه القنوات لتسهم في طرح المعلومات وتمليكها للراي العام.

ولفت الي انه في اطار استكمال جهود الالية الاعلامية المشتركة لتمليك المعلومات ستعقد الالية اجتماعا في الايام القادمة مع مدريري الاذاعات العامة والخاصة بالبلاد لذات الهدف

سونا

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