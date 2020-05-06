الجبهة الثورية: تمديد أجل التفاوض حال عدم التوصل لإتفاق بحلول التاسع من مايو





قال رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى في تصريح لـ(السوداني) إنه في حال عدم التوصل لإتفاق بحلول التاسع من الشهر الجارى فسوف يتم تمديد أجل التفاوض.

واستؤنفت المفاوضات بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية المباشرة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، عبر تقنية الفيديو “كونفرنس”، في الـ ١٩ من أبريل.

وخصصت أولى الجلسات لمسار المنطقتين والقضايا العالقة في المسار.

واتفق وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار، على دمج قوات الجيش الشعبي في الشرطة والمخابرات العامة والحياة البرية والجمارك والدفاع المدني.

كما اتفق الجانبان على أن تتم عملية الإصلاح والهيكلة في جميع الأجهزة بعيداً عن الانتماءات الجغرافية، والسياسية والإثنية.

وفي الـ25 مارس الماضي، أجلت الوساطة المفاوضات لمدة أسبوع، عقب وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر، بذبحة صدرية في جوبا.

السوداني

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