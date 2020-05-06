تسجيل حالة إصابة بـ(كورونا) في مدينة كنانة





أعلنت وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض عن تسجيل إصابة واحدة اليوم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن المصاب أبلغ عن نفسه ودخل إلى مستشفى كنانة، مؤكدة تلقيه العناية الطبية بمركز العزل.

وأفادت الوزارة أن المصاب سوداني في العقد الرابع من العمر يعمل بشركة سكر كنانة، من مواطني محلية الجبلين، له تاريخ سفر إلى ولاية سنار يوم ١٨ أبريل الماضي، وليس له تاريخ مخالطة مع حالة مشتبهة أو مؤكدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين لضرورة التقيد بموجهات وزارة الصحة الاتحادية للوقاية من جائحة كورونا.

السوداني

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