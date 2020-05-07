بعد وفاة الإعلامي ماجد لياي وعشرات السودانيين بسبب فشل وزير الصحة.. متى يقيل حمدوك اكرم؟





شهدت الخرطوم في الأسابيع الماضية تزايد حالات الوفيات بأمراض غير كورونا بالنزامن مع قرار الحظر الشامل بسبب إعلاق العديد من المستشفيات في إستقبال المرضى وعدم توفر الأدوية والرعاية الطبية.

ورغم تحذير كتاب رأي وخبراء واطباء من إنهيار كامل للنظام الصحي في السودان بسبب إجراءات الحكومة خصوصاً في المجال الصحي التي يتبناها وزير الصحة د. أكرم علي وحملوهم المسؤولية الكاملة للأرواح التي تزهق يوميا بسبب فشل غير مسبوق للوزير، ولم يحدث في أي نظام حكم سابق في السودان أن أغلقت المستشفيات في إستقبال الجالات المختلفة، وناشد العديد من النشطاء على فيسبوك رئيس الوزراء د. حمدوك بإقالة فورية لوزير الصحة د. أكرم علي.

وألقت وفاة الإعلامي السوداني المعروف “ماجد لياي”، يوم الأربعاء المزيد من الضوء على بداية حقيقية لإنهيار النظام الصحي في السودان.

ونعاه الشيخ محمد هاشم الحكيم بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز حيث كتب (بعد نداء عبر الوسائط لايام من عدم ايجاده ادوية السرطان التي يستخدمها، وفاة الزميل المذيع ماجد لياي صاحب الصوت الشجي والاداء القوي اللهم اغفر له وارحمه).

وكتب زميل ماجد لياي الإعلامي محمد احمد نقد الله (استاذ ماجد كان زميلنا في قناة الخرطوم الفضائية، حابي انبة الجميع للكارثة

عشان اي زول يحتاط ويعمل حسابه، ربنا يرحمه لفينا بيه كل مستشفيات العاصمة وكلها رفضت تستقبله برغم حالته المتأخرة، في النهايه قبلتو مستشفى الشرطة أمس وطوالي الأربعاء أخرجته بحجة تخصيص المستشفى لكورونا).

وأضاف محمد احمد نقد الله (الرجل كان مصاب بسرطان في الكلي حماكم وحمانا الله المهم حابي انبه الجميع انه المستشفيات بقت ما بتستقبل مرضى مهما كانت حالتك، والله انه لأمر عجيب وجلل وفي ناس كتار ماتوا بالطريقة دي والأسباب غير مقنعة البدوك ليها في عدم قبول المرضي، الشعب السوداني كان الله في العون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم).

الخرطوم (كوش نيوز)

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