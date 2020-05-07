تشكيل لجنة لتعداد السكان والمساكن السادس بكسلا





اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد القرار رقم (27)لسنة 2020 والخاص بتشكيل اللجنة الولائية لتعداد السكان والمساكن برئاسة والي الولاية وامين عام حكومة الولاية رئيسا مناوبا ومدير الجهاز المركزي للاحصاء بالولاية عضوا ومقررا وعضوية اخرين .

صدر القرار انفاذا لقرار رئيس الوزراء الخاص بالموافقة على اجراء تعداد السكان والمساكن السادس وبناء علي توصية مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة المكلف بعد الاطلاع علي المقترح المقدم من مدير الجهاز المركزي للاحصاء بولاية كسلا ـ

وحدد القرار مهام اللجنة في تنفيذ الخطط العامة المجازة لاجراء التعداد بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعداد السادس للسكان والمساكن وتوفير المتطلبات المالية والفنية مع الجهات ذات الصلة وفق خطط تنفيذ التعداد وضمان تطبيق المعايير الدولية في كافة مراحل التعداد بالاضافة الى استقطاب الدعم والتمويل لاجراء التعداد ومراجعة واجازة استراتيجية المناصرة والاعلام لضمان اتساقها مع مراحل التعداد ورفع تقارير دورية للمجلس الأعلى للتعداد عن سير مراحل بالولاية

كما شمل القرار تكوين لجنة ولائية للمناصرة والاعلام برئاسة مدير عام وزارة التربية والتوجيه ومدير ادارة الثقافة والاعلام بالوزارة رئيسا مناوبا ومدير الجهاز المركزي للاحصاء بالولاية عضوا ومقررا الي جانب تشكيل لجنة للمحلية للمناصرة الاعلامية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ومدير التعليم بالمحلية عضوا ومقررا.

سونا

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