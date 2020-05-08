“أصدقاء السودان” تتعهد بدعم الخرطروم بـ100 مليون يورو





تعهدت مجموعة “أصدقاء السودان”، الخميس، بتقديم دعم مالي للسودان بقيمة 100 مليون يورو، خلال مؤتمر للمانحين من المزمع عقده بالعاصمة الألمانية برلين، في يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي للاجتماع السابع لمجموعة “أصدقاء السودان”، الذي نظمته فرنسا عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية.

وجدد البيان، دعم المجموعة للحكومة الانتقالية في السودان لمجابهة التحديات القائمة، التي أزّمتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الاجتماع أصر على منح أولوية الدعم للأسر الأكثر ضعفا.

وذكر “أصدقاء السودان”، أن صندوقا متعدد المانحين اقترحه البنك الدولي بات قادرا الآن على جمع الأموال التي يوفرها شركاء الخرطرم.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة استكشاف مناهج استثنائية مرنة حتى لا يحرم السودان من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية.

وشدد عدد من المشاركين في الاجتماع، على أهمية إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بحسب البيان ذاته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وعدت مجموعة “أصدقاء السودان” بدعم كبير لحكومة الخرطوم الانتقالية، لتجاوز العقبات التي تواجه البلاد، وقررت تأجيل “مؤتمر المانحين”، الذي كان مقررا في أبريل/ نيسان الجاري، إلى يونيو المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وتأسس “ملتقى أصدقاء السودان” في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي تجاه السودان.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، انعقد اجتماع “أصدقاء السودان” الأول بالعاصمة الخرطوم، بحضور 22 عضوا تشمل مؤسسات دولية وبلدان أوروبية وعربية؛ وبرئاسة النرويج.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

الانضول

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