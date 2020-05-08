إعادة (20) الف من الماشية المنهوبة في أحداث الرزيقات والفلاتة





أعلن قائد ثان قوات الدعم السريع، اللواء عبدالرحيم دقلو قائد عن إستعادة (20) ألف راس من الماشية تم نهبها في الاحداث القبلية بين الرزيقات والفلاتة من قبل متفلتين .

وقال لدي مخاطبتة متحرك إعادة الحق بنيالا المتجه الي مناطق النزاعات في الشريط الجنوبي من ولاية جنوب دارفور، أن كل المنظومة العسكرية الان تواجه المتفلتين المرتزقة أعداء المواطنين، متعهدا بعدم ترك اي حروب قبلية او متفلت او مرتزق سياسي له أجندة يريد أن يمررها عبر المواطن وتابع (إعلام المرجفين لن يهز لينا شعرة ) وتابع (نقول للمتفلت إحترم نفسك وسلم المال لأصحابو )مطالبا بتفريق المتفلتين وجمع السلاح.

في السياق قال والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد أن مهمة القوات التي جاءت من شمال كردفان وعدة مناطق من السودان عودة الحق لاهلة، في ثلاث مهمات هي حق المواطن،حق الدولة وجمع السلاح ليكون في يد الدولة وتابع (المهمة ماساهلة لكن أنتم أهل لها ).

السوداني

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