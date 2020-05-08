أسرة الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين تنفي علاقته بثلاث قطع بالرضوان وقطعة بالقلعة





نفت أسرة الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، القيادي في النظام السابق، علاقتها بثلاث قطع بمخطط الرضوان، وأخرى بالقلعة، كانت لجنة إزالة التمكين قد أعلنت إستردادها لصالح وزارة المالية بالأمس، وفندت الأسرة بقية أملاكه المستردة في بيان لها اليوم الجمعة، جاء فيه:

عمل الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين بالقوات المسلحة لما يقارب ال 43 عاما وتدرج من رتبه الملازم حتى الفريق اول

وعمل فى مناصب قياديه طوال ال 29 عاما من الانقاذ، ليس من المستغرب ان يمتلك (3) عقارات في الخرطوم بالنظر الى كل من لهم نفس سنوات عمله في القوات المسلحة.

جاء قرار من لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال

بنزع قطع الاراضي المملوكة له وهي حسب قرار

‏لجنة إزالة التمكين:

إسترداد 9 عقارات من عبد الرحيم محمد حسين.

عدد ثلاثة قطع ٣٧٤ / ٣٧٤-١/ ٣٧٤-٢ قطع كبيرة بمربع 11 كافوري. عدد 3 مربع 11حي الرضوان.

قطعة بالديوم، قطعة بالقلعة، قطعة بشرق الخرطوم، أغلبها قطع مبنية متعددة الطوابق.

عليه نبين التالي:

القطع المذكورة فى كافوري مربع 11 هى قطعة واحدة اشتراها بطريقه قانونية سليمة وبها مبنى استمر تشيده لمدة 10سنوات.

القطعة بالديوم مساحتها 400 متر هي منزل الاسرة تم شراؤها فى 2003 واستمر بنيانها لمدة 5 سنوات وسكنت بها الاسرة حتى قبل الانتهاء من كل المبنى.

القطعة بالخرطوم شرق مساحتها 609 متر هى مسكن اسرته الثانية و بها هيكل طابق ارضي فقط غير مكتمل.

وأن الثلاث اراضي فى مخطط الرضوان لا علاقة لنا بها، كما أن القطعة بالقلعة لا علاقة لنا بها.

وكانت نيابة الثراء الحرام قد قررت اطلاق سراحه بالضمان في يوليو الماضي، بعد التحقيق معه، لعدم ثبوت شبهة الثراء الحرام.

أسرة الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين

السوداني

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