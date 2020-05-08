قيادات ميدانية بارزة من جيش الأوابين تندمج مع حركة تحرير السودان





أعلن ألفا مقاتل، وستة قيادات ميدانية بارزة من جيش حركة الأوابين السودانيين اندماجهم مع حركة تحرير السودان “المجلس الانتقالي”، التي يقودها د.الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، والانضمام لركب السلام. وقال بيان صادر عن حركة الأوابين، اليوم “الجمعة”، إن الخطوة جاءت بعد مشاورات استمرت منذ مارس الماضي، إيماناً منهم بوقف الحرب التي امتدت لسنوات بدارفور. وتعهد البيان، الذى اطلعت كوش نيوز على نسخة منه بالعمل على إعادة أعمار مادمرته الحرب والشروع في الترتيبات الأمنية حال اكتمال ملف السلام والمساهمة في تأمين قرى العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإنهاء معاناتهم. يذكر أن أبرز القيادات المندمجة من حركة الأوابين مع للمجلس الانتقالي هم اللواء مزمل عبدالمجيد عبدالحميد “الملة”، وعبد العزيز أبوسخانخ، وعيسى أبوقطعة، وعيسى ناجي.

الخرطو م ( كوش نيوز )

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