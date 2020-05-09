الناير: المنظومة الصحية تحتاج الى اعادة النظر





أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان السياسات الصحية المتبعة بالبلاد تعاني من اشكاليات كبيرة . وقال الناير ان التحوطات الاحترازية لفيروس كورونا لم تتوافق مع حجم جائحة كورونا. واشار الناير الى ضعف النظام الصحي وتردي البيئات الصحية في المستشفيات حيث اصبح المرضي الذين يعانون من الامراض المزمنة والحالات الطارئة يعانون من انعدام الرعاية الصحية ونقص الخدمات .

ويرى الناير ان مشكلة الادوية قد زادت من تأزم الوضع الصحي بالبلاد ووصفها بالقنبلة الموقوته ، وان الشاهد في الامر ارتفاع اسعار الادوية التي وصلت الي ارقام فلكية ، وهناك مرضى يحتاجون الي بعض من اصناف الدواء ويبلغ سعر الدواء الواحد(5.000)جنيها وهذا النموذج يعتبر الاقل ، واخرى روشته يكتبها الطبيب لمريض تحت خط الفقر تبلغ الاف الجنيهات ، والدولة لم تدرك خطورة الامر لدى الشرائح الضعيفة .

وكشف الخبير الاقتصادي الناير، عن اخر احصائية رسمية تقول ان 65% من المواطنين تحت خط الفقر ، ويضيف مع التطورات الاخيرة بلغت الاحصائيات اكثر من 80% تحت خط الفقر ، والالاف منهم يواجهون ازمة شراء الدواء الذي يستحيل الحصول عليه الان إلا للاغنياء فقط ، وحتي الطبقة المتوسطة لن تستطيع شراء الدواء الان في السودان .

وقال الناير ان الدولة غير مدركه إلى خطورة الموقف ، حيث انها اعلنت في وقت سابق عن مجانية العلاج والتعليم وطرحت كثير من الرؤى ويضيف الناير ان قضية الدواء قضية حساسة ،اما بالنسبة للتأمين الصحي فان كثير من الادوية خارج مظلة التامين اياً كان سعرها المؤمن عليه. وجزم الناير ان المنظومة الصحية تحتاج الي اعادة نظر في السياسيات الصحية وان الامر مرتبط بالاقتصاد او رفع الدعم سواء كان عن الوقود او الخبز وغيرها دون الانتظار لمؤتمر اقتصادي في قضية رفع الدعم والبدائل المتاحة .

ويرى بحسب صحيفة اخبار اليوم، ان المالية قد استبقت في بعض الخطى وتريد ان تنفذ روشتة البنك الدولي دون النظر الي الاثر الاقتصادي الذي سينعكس بدوره علي المواطن ، وقال الناير ان المواطن سيتفاجئ بعد نهاية الحظر باسعار جديدة في الاسواق .

ودعا الناير الدولة في ان تتحمل مسؤليتها وتوفر الدولار بسعر 55ج ، وعليها ان تتحمل الفرق بعد ان رفعت الدعم عن الوقود والخبز وتقول ان الخبز مدعوم حتي الان ، وتساءل الناير مالذي تقوم به الدولة تجاه المواطن ؟ وقضية الدواء هي قضيية ( حياة او موت ) .

وطالب الناير الدولة بتشجيع الصناعات المحلية و دعم صناعة الدواء الذي يتم صناعته محليا بالخبرات الوطنية الي حين يتوفر الاكتفاء الذاتي والثراء الاقتصادي ، وخصوصا ان الصناعات الوطنية قادرة علي تحقيق الإكتفاء الذاتي.

الخرطوم: كوش نيوز

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