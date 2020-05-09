توجيهات للمستشفيات الخاصة باستقبال المرضى





وجهت وزارة الصحة الاتحادية المؤسسات الصحية الخاصة بفتح أبوابها لاستقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم.

وأعلن وزير الصحة د. أكرم على التوم، عن التزام الوزارة بتوفير أدوات التعقيم لمنع انتقال أي عدوى بفيروس كورونا.

كما وجه في تصريحات نقلها التلفزيون السودان السبت، بضرورة تحويل المرضى المشتبه فيهم إلى مراكز العزل.

وألزم بالمقابل، الكوادر التي تعمل في المرافق الحكومية بعدم عزل نفسها والالتزام بتقديم الخدمة مع المحافظة على ارتداء الادوات الواقية والتعقيم المستمر.

وكشف عن خلافات سياسية بين المكونات الطبية داعيا الى تركها في المرحلة الراهنة، متهماً عدد من المكونات بالعزوف عن تقديم الخدمة والاكتفاء بتقديم النقد لبقية الكادر العامل. وأكد أن المؤسسات الصحية ستشرع خلال هذا الأسبوع في تحويل المرضي ذوي الأمراض المزمنة والحالات الطارئة الي المراكز الصحية على أن يتم تشغيل المراكز بطاقة أعلى.

وقال أكرم، إن الوزارة ستعمل علي توسيع الخدمة الصحية وإعادة فتح المراكز الصحية تدريجيا كما ستعمل علي تدريب الكوادر التي تعمل في مراكز التبليغ عن حالات كورونا ورفدهم بإرشادات معينة.

وكشف عن مساعي لتقليل فترات الانتظار بين أخذ العينة من المريض وتمليك النتيجة وذلك بتوفير الوقود والعربات الاسعافية, وأعلن عن تخصيص4 محطات بنزين بالاتفاق مع وزير الطاقة عادل ابراهيم منها محطة النحلة وليبيا أويل بالسوق العربي وأويل أنرجي بمنطقة بانت.

وكشف أكرم، عن اجتماع مزمع عقده مع الجمعيات المتخصصة والمدراء الطبيين ومدراء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والجهات النقابية الطبية والصيدلانية لبحث التحديات التي تمنع تقديم الخدمة.

السوداني

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