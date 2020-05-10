طارق المعتصم لـ”مجلس المريخ”: غادروا قبل حدوث ما لا يحمد عقباه





طارق المعتصم يكشف عن أنّه استقال لأنّه كان يعلم بأنّ سوداكال ليس في قامة نادي المريخ.

وجّه الأمين العام السابق لنادي المريخ، طارق سيّد المعتصم، رسالةً إلى مجلس المريخ الحالي مطالبًا إياه بالمغادرة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

وقال طارق المعتصم في رسالته والتي أطّلع عليها”باج نيوز”، إنّه لا يستهدف أيّ نيةٍ سيئةٍ من دعوته لأعضاء المجلس الحالي.

وتابع” أقول نصيحةً لوجه الله تعالى في هذا الشهر الكريم بعيدًا عن أيّ غرضٍ أو نوايا سيئة أذهبوا من تلقاء أنفسكم قبل أنّ يحدث ما لا يحمد عقباه،فالأجواء محتقنة جدًا ونبض الشارع المريخي يغلي فليس لديكم ما يمكنّ أنّ تقدموه للنادي أو جماهيره”.

وانفجرت الأوضاع في نادي المريخ خلال الساعات الماضية على خلفية تسريبٍ صوتي للمدرب التونسي أمين المسلميّ، وجّه فيه انتقاداتٍ للإدارة الحالية بقيادة آدم عبد الله سوداكال، كاشفًا فيه المعاناة الكبيرة التي يواجهها منذ التعاقد معه.

وأشار المعتصم لـ”باج نيوز” إلى أنّ فريق الكرة كان سيتضرّر كثيرًا لو أنّ النشاط الرياضي مستمرًا في ظلّ المعاناة التي يعيشها النادي في الوقت الراهن.

وكشف عن أنّه دفع باستقالته من منصبه لأنّه كان يعلم مسبقًا بأنّ سوداكال ليس في قامة نادي المريخ وأنّ المجلس لا يضم في قائمته من يستطيع أنّ يدفع ماديًا ويساهم في دفع عجلة الأمور.

وأتمّ” كانت مكاشفتي لأعضاء المجلس بتحمّل المسؤولية تضامنيًا أو الترجّل احترامًا لاسم المريخ وجماهيره العريضة”.

وأقرّ طارق المعتصم بأنّ ملف الأجانب شهد أحداثًا فوضوية في عهد آدم سوداكال، مؤكّدًا أنّها لا تشبه النادي الكبير ولا اسمه العريض.

وتابع”الاستعانة بالأسماء المغمورة في مجال التدريب واللاعبين كان أكبر دليل فشل باستثناء تجربة الزلفاني والذي وجد مناخًا طيبًا ولاعبين في قمّة توهّجهم وهذا يدّل على أنّ سوداكال لا يفقه شيئًا في مسألة التعاقدات ولا نوعية اللاعبين والمدربين الذين يشبهون المريخ”.

ويرى الأمين العام السابق لنادي المريخ بأنّ المجلس الحالي يضم أعضاءًا لا يستحقون العمل الإداري في النادي، مؤكّدًا أنّهم لا لزمة للنادي فيهم.

وتمنى المعتصم أنّ لا يفاجأ الجميع بدعاوي جديدة من لاعبين لم يرهم الجمهور بشعار النادي يطالبون بمستحقاتٍ مالية.

وأضاف” على سوداكال أنّ يتحرّك سريعًا لدفع مطالبات الفيفا أو الرحيل الفوري”.

الخرطوم: باج نيوز

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