توجيه من وزير الصحة بفتح المؤسسات الصحية الخاصة لخدمة المرضى





وجه وزير الصحة د. أكرم علي التوم المؤسسات الصحية الخاصة بفتح أبوابها لتقديم الخدمة للمرضي مع الالتزام بتوفير أدوات التقييم لمنع انتقال أي عدوى بمرض “كورونا” وشدد على ضرورة تحويل المرضي المشتبه فيهم الي مراكز العزل.

ودعا أكرم خلال تصريحات نقلها تلفزيون السودان أمس الكوادر العاملة في المرافق الحكومية لعدم عزل نفسها والالتزام بتقديم الخدمة مع المحافظة على لبس الأدوات الواقية والتقييم المستمر، وأشار إلى خلافات سياسية بين المكونات الطبية دعا لتركها خلال المرحلة الراهنة واتهم عدداً من المكونات بالعزوف عن تقديم الخدمة والاكتفاء بتقديم النقد لبقية الكادر العامل.

وقال أكرم إن المؤسسات الصحية ستشرع خلال هذا الأسبوع في تحويل المرضي ذوي الأمراض المزمنة والحالات الطارئة إلى المراكز الصحية على أن يتم تشغيل المراكز بطاقة أعلى، وأكد أن وزارته ستعمل علي توسيع الخدمة الصحية وإعادة فتح المراكز الصحية تدريجياً، بجانب تدريب الكوادر التي تعمل في مراكز التبليغ عن حالات “كورونا” ورفدهم بارشادات معينة.

وكشف عن مساعي لتقليل فترات الانتظار بين أخذ العينة من المريض وتمليك النتيجة لتوفير الوقود والعربات الإسعافية، وأعلن عن تخصيص “4” طلمبات “بنزين” للكوادر الطبية بالاتفاق مع وزير الطاقة عادل علي إبراهيم، منها محطة” النحلة، وليبيا أويل بالسوق العربي، وأويل أنرجي بمنطقة بانت”، وكشف عن اجتماع مزمع عقده مع الجمعيات المتخصصة والمدراء الطبيين ومدراء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والجهات النقابية الطبية والصيدلانية لبحث التحديات التي تمنع تقديم الخدمة.

صحيفة الجريدة

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