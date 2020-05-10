شرطة الخرطوم تنظم حملات للقضاء على أماكن الجريمة بالولاية





نظمت شرطة ولاية الخرطوم حملات مشتركة استخدمت فيها كاميرات المراقبة والطائرات الدرون لرصد اوكار الجريمة للقضاء على الظواهر السالبة بالولاية حيث استهدفت تلك الحملات غابة السنط و منطقة العزبة بحري و منطقة الحفائر جنوب مستشفي الساحة واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين.

وقال الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان الحملات تأتي بتوجيهات واشراف من رئاسة الشرطة وضمن خطط شرطة الولاية لتأمين العاصمة من التفلتات ومظاهر الجريمة مشيرا الى توفير المعينات التي تحقق هدف الحملات و التى سوف تستمر بصورة راتبة حتي ينعم مواطني الولاية بالأمن والطمأنينة وتحقيق الاستقرار بجميع محليات الولاية.

و ابان أن الحملة استهدفت مناطق تجمعات معتادي الإجرام والتي يتم فيها التخطيط لارتكاب الجرائم ،ومنها أماكن لإيواء المتورطين في ارتكاب الجرائم ،والمتورطين في المظاهر التي تخل بالأمن و السلامة العامة لمواطنى ولاية الخرطوم اضافة إلي تنامي ظاهرة صناعة الخمور البلدية بمعامل بدائية ودك المخازن المدفونة تحت الأرض(مطمورة) و علي ضفاف نهر النيل غرب غابة السنط ، مشيرا الى ان الحملات أزالت المظاهر التى تخالف حظر التجوال في الفترة النهارية.

و قال انه قد تم القبض علي العديد من المخالفين لللوائح والقوانين وتم فتح بلاغات طوارئ فى مواجهتهم بجانب ان الحملة ضبطت بعض المخالفات والظواهر السالبة و المطاعم العشوائية وغيرها ، مبينا انها استهدفت سائقي الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية و ليس لدي أصحابها اوراق ثبوتية تخول لهم السير فى الطريق العام أو تثبت ملكيتها، مضيفا ان وحدات محلية الخرطوم الهندسية شاركت بفاعلية في ردم الحفر والبرك باللودر مبينا ان قوة الحملة شاركت فيها شرطة المحليات والدوريات والمباحث والعمليات.

وجدد الفريق الشيخ حرص رئاسة شرطة ولاية الخرطوم و تاكيدها علي استمرار تلك الحملات طيلة الشهر الكريم وما بعده حتي تجفيف بؤر التفلتات و منابع الجريمة وملاحقة معتادي الإجرام وانفاذ سلطة القانون وفرض هيبة الدولة.

سونا

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