لجنة الوقف الاصلية تطالب بمراجعة قرار لجنة التمكين الخاص بالزيتونة





طالبت لجنة الوقف الأصلية بولاية الخرطوم بمراجعة قرار لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام ال (30) من يونيو، الخاص بمصادرة أرض ومبني مستشفي الزيتونة، ودعت لجنة الوقف بتحقيق العدالة في القضية وناشدت لجنة الوقف بضرورة إيجاد فرصة للجلوس مع لجنة التفكيك لشرح بنود الاتفاق والوضع القانوني للعلاقة بين الزيتونة والوقف مع ضرورة التفاهم بين الأطراف وفق القانون لضمان الخدمات التي تقوم بها المستشفى نظرا لأنها تؤمن معيشة ورواتب اكثر من 500 مواطنة ومواطن سوداني.

واكدت اللجنة في بيان اصدرته امس السبت ان مشروع الزيتونة قام على اسس قانونية وعقودات تمت مراجعتها وفق القانون الساري للبلاد وقانون الاوقاف ونوه البيان إلى أنه ليس من العدل أن يحكم شخص ثالث بان العقد مجحف وان يكون هذا القرار هو الغاء العقد وليس اعادة النظر فيه او مراجعته.

واوضح البيان أن المبنى الرئيسي للزيتونة يقوم على 500 متر ( الأوقاف) وهي مساحة صغيرة وتخدمها قطعة ارض مساحتها 1500 متر وهي اما ملك حر لصاحب الزيتونة او مؤجرة.

الخرطوم- انتصار

صحيفة أول النهار

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