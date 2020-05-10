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سياسية

رئيس العدل والمساواة يدعو لتحفيظ الأطفال للقرآن

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جبريل البراهيم - العدل و المساواة

جدد رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل أبراهيم دعوته بضرورة الحرص على تحفيظ الاطفال للقران الكريم.
وكتب جبريل في مداخلة بمجموعة موسومة ب (صحافسيون) على تطبيق (واتس آب) انه صاحب التغريدة وحسابه في تويتر غير مزور. وان رأيه ثابت من تعليم القرآن اليوم و غدا.

وكان جبريل كتب في وقت سابق في حسابه بتويتر داعياً لتعليم الأطفال القرآن الكريم، وقال ( إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. القرآن الذي تعلمناه في الصغر هو الباقي).
يجدر أن جهات تبنت رؤية الغاء تحفيظ القران الكريم من مناهج الاطفال.

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