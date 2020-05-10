بالفيديو: وزبر الصحة السوداني لا يعمل بالنهار وتغيب عن 200 اجتماع بخصوص كورونا





قال دكتور. عمار عباس في فيديو نشره على فيسبوك (يا جماعة أكرم ممكن يغيب من وزارة الصحة سبعة ايام على التوالي في احر الأيام بتاعت الكورونا ممكن يغيب من وزارة الصحة ، أكرم غاب من أكثر من 200 إجتماع تنسيقي حول الكورونا مفروض يحضرهم بشكل اساسي هو كان مقرر الجلسة او رئيسها ، أكرم يا جماعة ما بيشتغل بالنهار يا جماعة، وخلي الناس الشافوا اكرم في اجتماع نهاري قبل الساعة اربعة في وقت الدوام الرسمي، خليهم يبلغونا ويكذبونا ، أكرم لا يعمل بالنهار وقبل شهر رمضان، نقول شهر رمضان دا شهر شدة نوم بالنهار وتعال لينا بالليل، ولا يعمل بالنهار ولا الصباح كما معروف دعى لاجتماع الدواء وغاب عنه، الناس كلها عارفة الكلام دا).

وحقق فيديو قام بببثه الطبيب السوداني عمار عباس على فيسبوك، إنتشاراً غير مسبوقاً على وسائل التواصل الإجتماعي محور الفيديو يتحدث عن التخبط الذي يقوم به وزيرة الصحة في السودان وبسببه حدث انهيار صحي في السودان ومات العشرات من غير كورونا لاغلاق المستشفيات وانعدام الادوية والرعاية اللازمة، حيث كشف عمار معلومات خطيرة ومدهشة عن شخصية دكتور أكرم.

وصف رواد التواصل الطبيب عمار عباس بالشجاع وشكروه على صراحته ، ووصفوا أكرم بالوزير الذي أوتمن على حياة الناس فخان العهد وطبيب خان قسم أبقراط وطالبوا ليس بإقالته فحسب بل تقديمه لمحكمة عاجلة.

وقال دكتور عمار (لو جاءت أي لجنة تحقيق مهني أو دولي، في الموضوع دا أكرم حيروح في ستين داهية).

وأضاف د. عمار عباس بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (لكن الثوار والنخبة، ليه ليه، أنت زول عندك مخ وعقل وشهادة مفروض تقدم رؤية لانقاذ أهلك في السودان، البخليك شنو تبدل مخك دا بمخ دجاجة الكترونية على رأس الساعة تدافع عن دكتور أكرم وتقول دي ما لحظة إنتقاد، ليه ما لحظة انتقاد دي شنو دي الديمقراطية دي الفترات الانتقالية في العالم، دا شنو دا القران دا التلمود دا لقيتوه وين دا ياتو ارث حضاري ولا انساني انه والله دي ما لحظة انتقاد وانه بس اكرم يسوي الدايرها واللي يطحنوا يطحنو واللي يموتوا يموتوا

وأضاف د. عمار عباس بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (أنا أحي الناس المشت للدكتور عبد الله حمدوك، والخطوة التي عملها وأحي أكرم، وإن كان النهاية فيها وعود وانه طلع وقال بطريقة دبلوماسية، أنا غلطان أمسحوها في وشي، من الليلة لقدام حتشوفوا أكرم مختلف).

الخرطوم (كوش نيوز)

دكتور شجاع يفضح وزير الصحة "اكرم" بمعلومات خطيرة جدا دكتور شجاع يفضح وزير الصحة "اكرم" بمعلومات خطيرة جدا والأطباء يجتمعون بحمدوك: البلد دي ما حقت اكرم فلماذا تصمت؟ Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Zaterdag 9 mei 2020

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