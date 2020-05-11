كشف التفاصيل الحقيقية لمشاجرة ضابط شرطة مع سكرتيرة رجاء نيكولا ومدير مكتب صديق تاور وسبب خلع ملابسه





حصلت صحيفة “السنط” على التفاصيل الحقيقية للمشاجرة التي دارت بين احد ضباط الشرطة برتبة ملازم، وسكرتيرة عضوة مجلس السيادة رجاء نيكولا ومدير مكتب البروف صديق تاور عضو مجلس السيادة السيد أسعد تاور.

وتعود التفاصيل إلى عملية توقيف عادية لعربة سكرتيرة نجلاء نيكولا بواسطة احد ضباط شرطة أمن المجتمع الذي قاد السكرتيرة إلى قسم مرور الخرطوم جنوب، فيما كان الضابط المتسبب في المشكلة متواجدا في المكتب وتناهى إلى سمعه بأن المتحفظ عليها هي سكرتيرة عضوة مجلس السيادة فهاج وماج وقام بتعقيد المشكلة إلى أن حضر مدير مكتب صديق تاور وأجرى تفاهمات مع المسئولين لحل المشكلة التي انتهت بإزالة تظليل عربة سكرتيرة نجلاء نيكولا وترحيل الضابط إلى رئاسة إدارته في الخرطوم.

علما بأن الضابط التابع لإدارة مرور الخرطوم أقدم على تصرف غريب حيث قام بخلع ملابسه العسكرية وقال لمرؤسيه بأنه اساسا لا يريد العمل في الشرطة.

السنط

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