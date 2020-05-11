انس عمر: ازالة التمكين “لجنة علي بابا واللصوص” وحمدوك نكرة





وصف انس عمر رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، حكومة عبدالله حمدوك بحكومة النكرات، وقال انها اقل من قامة الشعب السوداني، واشار إلى ان حمدوك ليس لديه ما يقدمه ، وأضاف” زول نكرة اتى به الزمن والاقدار وعلى غفلة، وجد نفسه يحكم هذا الشعب عبر قذم”

واعتبر انس في بث مباشر على فيسبوك قضية فض الاعتصام خاذوق كبير ، واكد ان تقرير لجنة فض الاعتصام سياتي كله اسئلة اكثر منه اجابات، وسيكون تقرير ظني، وتساءل انس عن عدد القتلى او عدد المفقودين، وزاد”هل يملكون اجابة على ذلك”، وزاد”من من قيادات الاحزاب كان موجود لحظة الفض”،

وسخر انس من مظهر مدني عباس الذي ظهر به واضاف”الزول الوحيد الذي يبدو انه جاهد هو مدني الذي اتملص قميصه وانقطعت احدى ذرارته”واعتبر انس ان احزاب اليسار “الشيوعي والبعثي” وغيرها غير مؤهلة للحديث عن الحريات، واضاف ضاحكا”حتى البعثيين اصبحوا يحدثونا عن الحريات”وحذر من جر البلاد الى مربع العنف،

واضاف”نحن ما زلنا نتحلى بالصبر”، وانتقد انس مصادرة منازل اشقاء الرئيس الذين كان بعضهم مغترب لاكثر من 30 عاما، ووصف لجنة ازالة التمكين “بلجنة على بابا واللصوص”، وقال ان ما تقوم به عبارة عن تسلية ومحاولة شغل القطيع، واراحتهم نفسيا، لصرفهم عن القضايا والفشل.

الخرطوم : النورس نيوز

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