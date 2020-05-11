تم انتخاب جسم جديد.. خروج الأصم وأحمد ربيع من سكرتارية تجمع المهنيين





أعلن تجمع المهنيين السودانيين في الساعات الأولى من فجر “الإثنين” عن انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع مكونة من “9” أعضاء، وخلت القائمة من القياديين البارزين في التجمع د. محمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع.

وأوضح تجمع المهنيين في بيان تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أن اجتماع المجلس أجاز إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.

وضمت السكرتارية الجديدة المُنتتخبة كل “محمد عبدالرحيم، حسن فاروق، الفاتح حسين، سماهر المبارك، عثمان أبو الحسن، إسراء اسماعيل، أمجد المبارك، عمار الباقر، عبدالرحمن نور الدين”.

وأكد “المهنيين” أن السكرتارية الجديدة تم انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة قال إنها تتطلع لرفع فاعلية التجمع ووفاءً للثقة الغالية التي حفّتنا بها الجماهير.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار العمل المتواصل في تجمع المهنيين السودانيين لمراجعة وتطوير الأداء ضمن مسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في التجمع استجابةً للمطالب الموضوعية من أجسام التجمع وتجاوبًا مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش العمل وتأكيد دور التجمع وموقعه في قلب حراك الجماهير.

وأشار التجمع إلى أنه بهذه الخطوة يدخل مرحلة جديدة سيعمل خلالها، بكل سبيل، لتعزيز التزامه بأدواره النقابية والسياسية المرتبطة بإتمام مهام المرحلة الانتقالية.

وتقدمت التجمع بالشكر والعرفان لطاقم السكرتارية الذين سلموا الراية اليوم، وأعرب عن تقديره الأكيد للعمل الكبير الذي قامت به السكرتارية السابقة وتصديها لأعباء تنوء بثقلها الجبال خلال المرحلة الماضية.

وقال البيان “سيتوالى تواصلنا مع جماهير شعبنا حول المهام الماثلة وما يواجهنا من تحديات نستمع إلى كل الأصوات الحريصة مؤيّدة وناقدة”، وأضاف التجمع في بيانه “يقيننا أن شعبنا متمٌ ما بدأه وأن إرادته هي الغالبة وقريبًا يسفر الأفق لنا عن أمانٍ لم نعش إلا لها”.

الخرطوم: باج نيوز

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