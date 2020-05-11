تجمع المهنيين السودانيين يؤكد ضرورة تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي





التقى ظهر الأحد 10 مايو 2020 وفد من تجمع المهنيين السودانيين برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمنزله. في مستهل اللقاء حيا رئيس الوزراء الدور العظيم الذي قام به تجمع المهنيين السودانيين في ثورة ديسمبر واكد ان التجمع لابد ان يقوم بالدور السياسي والنقابي المناط به في مرحلة البناء كما فعل في مرحلة الثورة.

تناول اللقاء العديد من القضايا الوطنية الملحة و المطروحه على الساحه السياسيه ومنها

1. تكوين النقابات حيث قام الوفد بتسليم رئيس الوزراء نسخة من قانون النقابات الموحد الذي توافقت عليه معظم التكوينات النقابية والسياسية ، أكد وفد التجمع على ضرورة الإسراع في سد الفراغ النقابي وذلك بالإسراع في العمل مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل على مناقشة وإجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 فوراً ، وأكد رئيس الوزراء على أهمية قيام النقابات وفق قانون يعبر عن روح الثورة كما تحدث عن دور تجمع المهنيين كرافعة نقابية عملت على توحيد كافة قطاعات الشعب السوداني نحو إسقاط النظام واستعادة الديمقراطية

2. شدد الاجتماع على ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير بوصفها حاضنة سياسيه للفترة الإنتقالية والحاجة إلى تطوير التحالف بما يتلائم مع تحديات الإنتقال ويحقق مطالب الثورة

3. تناول الاجتماع ضرورة إكمال هياكل السلطة الإنتقالية بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي ؛ حيث أكد تجمع المهنيين السودانيين على سرعة تعيين الولاة المدنيين مستصحبين رؤية التجمع حول عملية اختيار وتعيين الولاة. كما أكد الوفد على ضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي بوصفه واحدا من أهم متطلبات التحول الديمقراطي

4. ناقش الإجتماع موقف تجمع المهنيين من عملية السلام وتم التأمين على ضرورة إدارة عملية السلام بمخاطبة جذور الأزمة.

ختاماً أكد الإجتماع على أهمية مواصلة هذه اللقاءات بصورة دورية.

شارك الموضوع :





