القبض على الأمين داؤود بالقلابات وترحيله للخرطوم





حركت السلطات بولاية القضارف إجراءات في مواجهة القيادي المعزول بالجبهة الشعبية للتحرير و العدالة الأمين داؤود،و تم إيداعه الحراسة في القلابات عقب انتهاء فترة الحجر الصحي أمس السبت.

وكشفت مصادر خاصة بحسب صحيفة (صوت الأمة)،عن ان السلطات القت القبض على الأمين داؤود بناءً على تحريك الإجراء من بورتسودان عقب خروجه من الحجر الصحي الذي وضع فيه بعد عبوره القلابات بولاية القضارف وتحويل بلاغه القديم في أحداث بورتسودان التي وقعت في ديسمبر الماضي، الي سلطات القضارف بغية عرضه للمحكمة وتحويله الي الخرطوم.

صحيفة السوداني

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