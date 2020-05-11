



تم في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين اختيار سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين جري انتخابها عبر مجلس التجمع بأسلوب ديمقراطي وروح بناءة ، كما أجازة اجتماع المجلس إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.

واكد تجمع المهنيين السودانيين في تعميم صحفي صدرعنه اليوم حرصه على منعة وريادة تجمع المهنيين السودانيين ، مشددا على تطلعه لرفع فاعلية التجمع وفاءً للثقة الغالية التي حفّته بها الجماهير.

وقال التجمع ان هذه الخطوات تأتي في إطار عملها المتواصل في تجمع المهنيين السودانيين لمراجعة وتطوير الأداء ضمن مسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في التجمع و استجابةً للمطالب الموضوعية من أجسام التجمع وتجاوبًا مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة بهدف إنعاش عمل التجمع وتأكيد دوره وموقعه في قلب حراك الجماهير ومطالبها .

واشار التجمع الي دخوله مرحلة جديدة يعزز من خلالها التزامه بأدواره النقابية والسياسية المرتبطة بإتمام مهام المرحلة الانتقالية .

وتقدم التجمع بالشكر والعرفان لطاقم سكرتارية التجمع الذين سلموا الراية اليوم ، مع التقدير الأكيد للعمل الكبير الذي قاموا به وتصديهم لأعباء تنوء بثقلها الجبال خلال المرحلة الماضية ، مؤكدا توالى التواصل مع الجماهير حول المهام الماثلة وما يواجهها من تحديات ، مشيرا إلى أنه يستمع إلى كل الأصوات الحريصة والمؤيّدة والناقدة .

وتشير (سونا) إلى أن السكرتارية المنتخبة تتكون من: محمد عبدالرحيم ، حسن فاروق ، الفاتح حسين ، سماهر المبارك

عثمان أبو الحسن ، إسراء اسماعيل ، أمجد المبارك ، عمار الباقر ، عبدالرحمن نور الدين .

سونا

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