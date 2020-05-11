وزير الصحة يعفي طاقم الاعلام بوزارته لعدم حذفهم اخبار الحكومة السابقة من موقع الوزارة الالكتروني





أصدر وزير الصحة الدكتور اكرم التوم قرار باعفاء أ. خالد حامد بخيت من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بالوزارة وتكليف د. نهلة عثمان إبراهيم خلفا له .. كما اصدر قرار بأعفاء الصحفية نوال شنان من مهامها بإدارة الإعلام الإلكتروني وقالت نوال أن الوزير اعترض على إبقاء أخبار ومواد الحكومة السابقة بالموقع الإلكتروني للوزارة وأوضحت نوال “لتارا نيوز “ أن هذا الأرشيف ليس ملكا لها لتقوم بمسحه بل تاريخ لايحق لها أن تمسحه وأضافت نوال التي تعمل بالوزارة منذ العام 2017 كمتعاونة وبدون عقد عمل أن الوزير أشار لها أنه كان عليها مسح كل أرشيف الوزارة من أخبار ومواد أرشيفية وصور المخلوع وابوقردة دون حتى أن يطلب منها وأضافت أن الموقع انشئ ويعمل حتى قبل عملي بالوزارة .. الجدير بالذكر أن نوال شنان تعمل صحفية لأكثر من عشرون عاما ومن أبرز الصحفيات الَمحترفات المتخصصة في دائرة الصحة والتعليم والتي عملت بعدة صحف منها الرأي الآخر والصحافة ..

كتبت: هنادي عبد اللطيف

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