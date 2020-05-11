الأمم المتحدة تعتذر عن إعلانها وظيفة في مكتب رئيس وزراء السودان





أعلن مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالسودان (UNDP) إلغاء التقديم لوظيفة مستشار النوع لشؤون المرأة بمكتب رئيس وزراء السودان الدكتور “عبدالله حمدوك” ، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة للخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء .

و واجه “حمدوك” انتقادات واسعة بسبب الوظيفة المعلنة ، باعتبارها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ حكومات السودان .

و قال مكتب الأمم بالسودان على موقعه الإلكتروني إنه تم إلغاء الإعلان عن الوظيفة مع الاعتذار لكل من سبب له الإجراء حرجاً أو إزعاجاً .

المجهر السياسي

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