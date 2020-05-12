(مؤتمر البجا) يطالب بمُحاكمات عاجلة للمتهمين في أحداث كسلا





طالب حزب مؤتمر البجا، الجهات الرسمية في الدولة بالقيام بدورها ومسؤوليتها في وقف الاقتتال بين قبيلتي البني عامر والنوبة بكسلا، وبسط هيبة الدولة، ونادى بالكشف عن المتسببين في تلك الأحداث وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.

ودعا مؤتمر البجا في بيان صحفي، قيادات القبيلتين وحكماء وعقلاء الشرق إلى التدخل الفوري لإخماد الفتنة وفق الأعراف والتقاليد المعروفة في الشرق.

وحث مؤتمر البجا الإعلام على نشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية، وقال إنه ظل يقوم بدوره المبدئي والطبيعي في احتواء وإخماد الفتنة التي نشبت بين قبيلتي البني عامر والنوبة بكل من بورتسودان والقضارف بالتعاون مع حكماء الشرق والجهات الرسمية.

الصيحة

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