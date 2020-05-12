الشؤون الدينية والأوقاف تكشف تفاصيل أحداث “بئر” مياه شرق النيل





كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نتائج التحقيق الأولية حول الاحداث المؤسفة التي حدثت بشرق النيل بمنطقة عد بابكر بين طلاب احدي الخلاوي واهالي المنطقة توفي علي اثرها شخص واصابة عدد منهم.

وذكرت في بيان الثلاثاء, ان الحادثة وقعت بسبب تصاعد النزاع حول إدارة بئر مياه بالمنطقة بين إدارة الخلوة وأهالي الحي ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين .

وأكدت الوزارة أن الحادثة ليست لها أي علاقة بالتعدي على الحريات الدينية أو عدم احترام حرية التعبد والاعتقاد أو لديها خلفيات ومسببات ذات طابع أو خلاف ذو طبيعة سياسية، بل الصراع حول مورد مياه (بئر) وهو نزاع قديم متجدد وقد تم القبض على الجناة وفتحت بلاغات تجاههم .

وقالت”تؤكد الوزارة على ضرورة أن تمضي القضية في مسارها القانوني ومحاسبة كل المتورطين والمتسببين في هذا الحادث “.

وجددت الوزارة حرص السودان على احترام الحريات وأداء الشعائر الدينية في الأوضاع الاعتيادية والطارئة.

وتابعت بحسب البيان”تسلط هذه الحادثة المؤسفة الضوء على بعض الجوانب المتصلة بإدارة بعض المرافق التنموية التي يحتاجها الإنسان والتي تحتاج للتوصل لتفاهمات مقبولة ومرضية للمجتمعات المحلية وتجنب استخدام أي سلوك مخالف للقانون أو يجنح للعنف لحل المنازعات”.

وأضافت”كما تنتهز الوزارة الفرصة للتنبيه أن يربأ كل المتعاطين لهذه القضية عن إثارة الفتن والتداخل بلا علم”.

وترحمت الوزارة على الفقيد وتقدمت بخالص التعازي لأسرته وزملائه وشيوخه وتسأل الله عاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين جراء هذه أحداث .

السوداني

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