قوى إعلان الحرية والتغيير: لم نطالب بسحب الثقة من السيد وزير الصحة





تحالف قوى الحرية والتغيير

اللجنة الإعلامية

تصريح صحفي

تداولت بعض مواقع الصحافة الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الإجتماعي أخبار زائفة عن أن قوى الحرية والتغيير وعبر إجتماع يمثل شركاء الفترة الإنتقالية، قد دعت رئيس مجلس الوزراء إلي سحب الثقة عن وزير الصحة الدكتور / أكرم على التوم. وعليه نؤكد الأتي :

١/ لم تطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بسحب الثقة من السيد/ وزير الصحة أو أيآ من وزراء حكومة الفترة الإنتقالية، ولم تناقش ذلك في اي مستوى من المستويات سواء كان إجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، أو إجتماعات اللجان الفرعية لقوى الحرية والتغيير.

٢/تتابع قوى إعلان الحرية والتغيير بإهتمام بالغ ومستمر التقارير التي تردها من ممثليها في اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

٣/ تدعم قوى الحرية والتغيير بشكل كامل الجهود المُخلصة التي يقوم بها السيد وزير الصحة والطواقم الطبيه والمتطوعين لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

٤/ نطالب و سائل الإعلام بالالتزام الأخلاقي و التحلي بالمسئولية المهنية ونشر المعلومات الصحيحة و محاربة الشائعات و الإسهام بإيجابية في إجتياز معركة جائحة الكورونا.

١٣/مايو/٢٠٢٠

اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير

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