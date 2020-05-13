لجنة الصيادلة المركزية تحذر من وضع دوائي مخيف ينتظر السودان





حذرت لجنة صيادلة السودان المركزية من ندرة مخيفة في الدواء خاصة الأدوية المنقذة للحياة، ووجهت اللجنة في بيان اطلعت عليه (خبطة نيوز) اتهامات بالتقصير لوزارة الصحة واتخاذها لقرارات فاشلة.

وقال البيان: (رصدنا طريقة التخبط في اتخاذ القرار في وزارة الصحة الاتحادية، مما أدى إلى عدم استقرار الهيكل الإداري في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية، الذي تأثر بالتغييرات المستمرة والإستقالات الجماعية والفردية مما ألقى بظلاله على كفاءة الوزارة في المجمل.

تابعنا كذلك الأخطاء الأخيرة والتقصير البيّن في عدة محاور في إدارة أزمة الكورونا، مما يهدد أمن البلاد الصحي في هذه الظروف الصعبة).

وقال البيان: (تابعنا غياب وزير الصحة الإتحادي عن العديد من الاجتماعات المخصصة لنقاش الأزمة الدوائية الآنية واضعاً العديد من التساؤلات، ثم سلسلة قرارات إعادة التسعير و التخبط فيها والتي لا نعتبر أنها مبنية على أسسٍ علميةٍ سليمة مراعيةً لمكامن الخلل وتصحيحها علمياً، بل تم اللجوء إلى حلولٍ لا تلامس المُشكل الرئيسي المتمثل في عدم وجود سياسة دوائية سليمة من الدولة، ونرى أن إعادة تعريف الوفرة الدوائية ووضع سياسة جديدة مبنية على دراسات لـ Pharmaceutical needs assessments في السودان للمساعدة في ترتيب أولويات الاستيراد والتصنيع محلياً، هي الخطوة الأولى التي ينبني عليها إدارة الدعم بصورة علمية سلمية. وقد سبق ذلك القرار المختص بنسبة ال١٠٪؜ من حصائل الصادر المخصصة للدواء و التخبط فيها (إلغائها بواسطة وزارة المالية/بنك السودان ثم إعادتها ثم إلغائها بواسطة مجلس الوزراء)، كما تم كذلك تقديم وعود للمصنعين بتوفير مبلغ 10 مليون دولار لإستيراد المواد الخام للتصنيع المحلي ولم يتم تنفيذها).

وأكد البيان ان اللجنة قرعت ناقوس الخطر مبكراً في جميع المستويات، واستنفرت كافة الجهود لتقديم أوراق علمية في مؤتمرٍ موسّعٍ فـي شهر فبراير المنصرم، ضّم كُل الشركاء من القطاعين العام والخاص وخبراء من خارج السودان فـي مجال الإقتصاد الدوائـي، بحضور أعضاء من مجلس السيادة وبنك السودان ووزارة المالية. وأكدت ان جهودها وجدت تجاهلاً من القائمين على الأمر، وغياباً واضحاً لمتخذي القرار من الوزارة، واضاف البيان ان توصيات اللجنة ظلت حبيسة الأدراجِ حتى بعد إيصالها للمسؤولين دون النظر فيها أو مناقشتها، أو حتى تطبيق رؤىً أخرى غيرها تقود إلى نتائج إيجابية تصون أمن المواطن الدوائي والصحي.

وقال البيان: (نُدرك في لجنة صيادلة السودان المركزية فداحة حجم الكارثة التي سنُقبل عليها في قادم الأيام، والتي بدت ملامحها شاخصةً في أرفُف الصيدليات الخاصة والعامة، في نُدرةٍ فـي العديد من أصناف الأدوية بما فيها الأساسية والمنقذة للحياة، حيث كانت نسبة الاستيراد ضعيفة للغاية في الربع الأول من هذا العام نتيجة إحجام العديد من الشركات عن الاستيراد، وتوقفٍ محتملٍ لكل مصانع الأدوية المحلية. وذلك وفق إهمال واضح من قبل وزارة الصحة وهياكلها المختلفة لملف الدواء وعدم إيلائه الاهتمام المطلوب وعدم تقدير خطورة التعاطي مع أمن المواطن الدوائي بهذه الكيفية).

وأكد البيان ان اللجنة ستواصل نهجها في المكاشفة وإظهار مكامن الخلل وتقديم كافة أنواع الدعم لوزارة الصحة والإدارات الصيدلانية بالجهد والعمل والتواصل المباشر، من أجل تصحيحها والمُضي قُدماً في طريق إنجاح الفترة الانتقالية.

الخرطوم: خبطة نيوز

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