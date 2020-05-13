تسبب في مقتل طالب وجرح العشرات.. اعتداء بشع من لجان المقاومة على خلاوي قرآن بشرق النيل





تعرض طلاب خلوة الفيضة الشيخ العباس بشرق النيل لاعتداء بشع من مجموعة شباب زعموا بأنهم لجان مقاومة.

وأدان المجمع العام لرعاية خلاوي القرآن الكريم الإعتداء ووصفه بالبربري الغاشم.

وأكد طلاب ومشايخ الخلوة، ان المعتدين على جاءوا إلى الخلوة يومي الخميس والجمعة واعتدوا عليهم بالضرب المبرح من غير ذنب ولا جريمة اغترفوها سوى أنهم طلاب خلوة لا حول لهم ولا قوة ، مما أدى ذلك إلى إلحاق الأذى الجسيم بعشر من طلاب الخلوة بعضهم حالتهم خطرة، وأحدهم فارق الحياة ليلة أمس وه طالب في مقتبل عمره اسمه أحمد محمد عبدالله.

وتأسف مجمع رعاية خلاوي القرآن لهذا الإعتداء من هذه الشرذمة و قال انها لا تعرف حرمة الخلوة ولا حرمة المسجد ولا حرمة هذا الشهر الفضيل ولا تعرف الإنسانية.

وأكد ان الاعتداء المتكرر على خلاوي القرءان الكريم،خاصة بعد هذه الثورة المجيدة والتي كان شعارها حرية، سلام عدالة يطرح علامات استفهام، وقال المجمع في بيانه (نحن نريد دولة القانون ودولة التسامح وليس دولة العنف والتعدي على الآخرين) .

و طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتكوين لجنة تقصي وتحقيق في أسرع ما يمكن لتقديم الجناة للعدالة حتى ينالوا جزاءهم.

ودعا الحكومة متمثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء بوقف ما يسمى بلجان المقاومة وتحذيرهم بعدم التدخل في شؤون المساجد والخلاوي وإلا ستكون هناك فوضى وحذر من هذا السلوك وقال انه سيقود إلى ما لا يحمد عقباه.

الخرطوم :نبأ نيوز

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