الجزولي: لن نسمح لوكلاء الإستعمار بجر البلاد إلى الفوضى وسنسقطهم بسلميتنا





قدم د.محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية واجب العزاء في فقيد القرآن الكريم الشهيد أحمد محمد عبدالله البالغ من العمر سبعة عشر عاما والذي صعدت روحه إلى الله تعالى بعد إعتداء بعض لجان المقاومة في منطقة عيد بابكر على طلاب خلوة الشيخ أبو العباس التجاني بشرق النيل.

وكان الجزولي قد ألقى كلمة في مسجد الخلوة في حضور موفد وزير دين قحت داعيا الشعب السوداني إلى اليقظة لمؤامرة كسر هيبة القوات النظامية وأخذ القانون باليد رابطا بين أحداث تلس وفداسي وكسلا وعد بابكر التي تكشف عن سلوك مبرمج لصناعة الفوضى وتفشيل أحهزة تنفيذ القانون في حفظ الامن تمهيدا لوضع السودان تحت الوصاية الدولية وقال الجزولي ( ندعو شعبنا لضبط النفس واليقظة ولن نسمح لوكلاء الإستعمار بجر البلاد إلى الفوضى وسنسقطهم بسلميتنا وجميع الوسائل القانونية ونواجه خطاب الكراهية الذي يزرعونه في المجتمع بتسامحنا.

إن مشكلتنا الكبرى ليست مع لجان المقاومة وإنما مع الحاضنة السياسية قحت التي تقف بكماء صماء إزاء تجاوز هذه اللجان للقانون فيجب أن تسقط هذه الحاضنة وحكومتها الفاشلة ) وأعلن الجزولي عن تحمل حزب دولة القانون والتتنمية جميع تكاليف علاج المصابين في حادثة الإعتداء ووجه الأمانة العدلية بالحزب لتولي ملف القضية حتى ينال المجرمون القصاص المستحق .

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