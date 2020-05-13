أكرم يتأسف للاعتداء على الكوادر الصحية ويتهم النظام البائد بتأجيج الصراعات





أعرب وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن أسفة للاعتداءات المتكررة وتهديد الكوادر الطبية، واتهم عناصر النظام البائد بتأجيج الصراعات والعنف فى انحاء البلاد، ودعا المواطنين لوقف الاقتتال وعدم الإنسياق للفتنة والعنف.

وقال أكرم خلال حديثه بمنصة “كورونا” أمس نحن كأطباء فى ظل الصراعات “محايدون ودورنا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجميع” مشيراً إلى أن الذين تم ايداعهم فى السجن يتم معالجتهم بأحسن ما يكون، وأضاف ” من يعتدي على طبيب أو ممرضة ينطبق عليه مثل من يدس المحافير أثناء مساعدته في حفر قبر والده”.

ووصف أكرم الكوادر الصحية بالأبطال في مواجهتم للوباء وشدد على أنهم يستحقون الدعم وليس الاعتداء وقال “هنالك من يتحدوث عن أنني قائد الجيش الأبيض، أنا لست قائد أنا خادم الجيش الأبيض ولسه ماعملت حاجة لأشكر عليها”.

وشكر أكرم القوات النظامية المختلفة التى وصلت كسلا لتعزيز حماية المواطنين والكوادر الطبية فى كسلا، مبديا تطلعه إلى عمل قوي يتدافع إليه كل فئات الدولة والقوات النظامية لبسط الأمن وسلطة القانون في البلاد.

واتهم الوزير عناص النظام البائد بالسعي لتأجيج الصراعات الجهوية والقبلية والدينية والفئوية، وقال “نسأل الله لأهلنا الوقاية ليس فقط من كورونا ولكن أيضاً من الإنسياق وراء دولة النظام البائد وهي تحاول تأجيج الصراعات بيننا”.

وأرجع الوزير التأخر في الإستجابة للمتصلين على أرقام الطوارئ لإصابة “26” من الأطباء بـ “كورونا” من الذين يتلقون البلاغات عن الوباء.

وأشار الوزير إلى الإحصائية الأخيرة بـ”كورونا” في كل إنحاء السودان خلال الـ “24” ساعة الماضية كاشفاً عن تراجع أعداد الوفيات بالوباء وقال إنها اقتربت من النسبة العالمية المٌقدرة بـ “4%” من الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.

صحيفة الجريدة

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