مجلس الوزراء يشيد باداء وزارة الصحة والجيش الأبيض لدرء الكورونا





أشاد مجلس الوزراء ،في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك بأداء وزارة الصحة، مجدداً إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح أن المجلس استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة د. أكرم على التوم، مشيراً إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى( ١٦٦١) منها (٨٠) حالة وفاة و (١٧٣) حالة شفاء،

كما أشار إلى خطة الوزارة في توفير المعدات والمعينات واستنفار الكوادر الطبية، مشيراً كذلك إلى الرؤى المستقبلية لخطة الوزارة التي تستفيد من دور المجلس الاستشاري في التنبؤات وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الاستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد، كذلك موقف الألبسة الواقية والمعدات ودور الوزارة في مراقبة أداء الولايات وموقف التمويل لتوفير الإحتياجات.

وأضاف فيصل أن المجلس تداول حول التدابير التي اتخذتها الوزراة لمجابهة الوباء خاصة مايتصل بالمواطنين العالقين وأمد الإجراءات الإحترازية ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة.

على صعيد آخر أجاز المجلس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠٢٠م ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠٢٠م.

سونا

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