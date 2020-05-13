مجلس الوزراء ينفي وجود اتفاق أو توصية بإقالة وزير الصحة





نفى مجلس الوزراء وجود أي اتفاق أو توصية من أي جهة بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه.

وقال فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فى تصريحات صحفية بمنصة “الكورونا” بدار الاطباء اليوم “الأربعاء” إن وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم دخل فى اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء استمر إلى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وأوضح وزير الإعلام أن قرار الإقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء مؤكداً وجود تفاهم وعمل مشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم وقال: “نستمع إلى ملاحظات أداء بعضنا البعض وليس في هذا شيء طالما يحكمنا الهدف الواحد وهو خدمة القضايا الوطنية”.

وكشف أنه في هذا الإطار عُقد اجتماع شارك فيه ممثلو مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لمناقشة قضايا المصفوفة وفي نهاية الاجتماع أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة فيما طالب بعض الاعضاء في الاجتماع بإقالة الوزير، وقال: “كان الرد بأن هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لكن تم الاستماع لتلك الملاحظات”.

وأكد فيصل أن وزير الصحة ليس فوق النقد أو المساءلة مثله مثل بقية الوزراء ونوه إلى أن كل الوزراء اتت بهم ثورة ديسمبر المجيدة وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة وجدد تأكيد ثقة مجلس الوزراء في وزير الصحة والكوادر الطبية بالبلاد .

وقال: ”اليوم نشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بإقالة وزير الصحة” وأكد أن الوزير شارك فى جلسة مجلس الوزراء كما دخل فى اجتماع مشترك مطول مع رئيس الوزراء.

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