بالفيديو: (حميدتي) يذرف الدموع لأول مرة أمام كاميرات وسائل الإعلام





ذرف نائب رئيس المجلس السيادي في السودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الدموع وهو يتحدث اليوم الأربعاء عن أحداث كادوقلي المأساوية، بعد زيارته للمصابين.

وتحدث “حميدتي” عن قتلهم يومياً بدمٍ بارد واستهداف بغدر مخطط وراءه أيادي خفية (لم يسمها) قائلا: أنها ستكشف في وقتها.

ولم يتمالك “حميدتي” حبس دموعه، وهو يذرفها لأول مرة أمام كاميرات وسائل الاعلام عند حديثه عن قتل أسرة كاملة أب وأطفاله، قائلاً: ( أسر تباد بأكملها أب وأطفاله، الحاجه المره نحنا قواتنا قاعدة تتفرج، نحن عندنا قوة كبيرة جدا قاعدة تتفرج والناس بتموت قدام أعينها، ما بنقدر نتكلم، والدليل على ذلك أنا بكفر للمصابين ديل وأعزي لهم في أسرهم زول رد لي مافي، ومعاهم الحق”.

وقال “حميدتي”: أن المشكلات التي حدثت في كل من تلس بولاية جنوب دارفور وكسلا وكادقلي فضلا عن المشكلات السابقة التي قد حدثت في الجنينة وبورتسودان، ضمن مخططات تهدف لإنهاك قوات الدعم السريع وسحبها نحو أطراف البلاد المختلفة”.

وبحسب صحيفة السوداني،كشف دقلو في تصريحات صحفية عقب زيارته الاربعاء لجرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث كادوقلي عن تكوين مجالس تحقيق بشأن هذه الأحداث التي وقعت، معربا عن أسفه لوقوع هذه الحادثة.

الخرطوم(كوش نيوز)

شاهد بالفيديو الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يزرف الدموع اثناء تفقده مصابي الدعم السريع في احداث كادوقلي الاخيرة Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Woensdag 13 mei 2020

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