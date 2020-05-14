وفاة أول طبيب في السودان بفيروس كورونا





نعي وعزاء

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية غرب دارفور

و زارة الصحة والتنمية الاجتماعية

مستشفي الجنينة التعليمي

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى وإيمانا بقضاء الله وقدره تنعي ادارة مستشفي الجنينة التعليمي ممثلة بالمدير العام والمدير الطبي واسرة المستشفي وفاة الدكتور الجسور الخلوق ابكر احمد ادم الذي وافته المنية اليوم الاربعاء الموافق 13 مايو 2020م بمركز العزل في زالنجي إثر اصابته بوباء الكورونا علما الفقيد قبيل رحيله ظل يعمل بمستشفي الجنينة التعليمي لفترات طويلة مخلصا وصادقا في عمله وبهذا الفقد الجلل تتقدم ادارة مستشفي الجنينة التعليمي بخالص العزاء والمواساة الى زملاءه وإخوان وأولاد الفقيد وذويه وكافة اقاربه .

تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ادارة مستشفي الجنينة التعليمي

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